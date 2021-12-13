شملت الأبحاث 30 اطارا ووزاء سابقين بالداخلية ... ملف قتل معارضين بوزارة الداخلية امام العدالة الانتقالية

باشرت اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف القضية عدد 5 و10 و32 المتعلقة بتعذيب وقتل معارضين سياسين بمقر وزارة الداخلية ومقرات أمن الدولة فترة نظام بن علي ،وقد قررت المحكمة تأجيل القضايا الى جلسة 6 جانفي المقبل لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك الذين فاق عددهم 30 متهما من بينهم وزراء سابقين بالداخلية ومديرين عامين باستعلامات أمن الدولة وقضاة .



