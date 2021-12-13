شملت الأبحاث 30 اطارا ووزاء سابقين بالداخلية ... ملف قتل معارضين بوزارة الداخلية امام العدالة الانتقالية

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 19:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
باشرت اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف القضية عدد 5 و10 و32 المتعلقة بتعذيب وقتل معارضين سياسين بمقر وزارة الداخلية ومقرات أمن الدولة فترة نظام بن علي ،وقد قررت المحكمة تأجيل القضايا الى جلسة 6 جانفي المقبل لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك الذين فاق عددهم 30 متهما من بينهم وزراء سابقين بالداخلية ومديرين عامين باستعلامات أمن الدولة وقضاة .

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