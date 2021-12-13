باشرت اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف القضية عدد 5 و10 و32 المتعلقة بتعذيب وقتل معارضين سياسين بمقر وزارة الداخلية ومقرات أمن الدولة فترة نظام بن علي ،وقد قررت المحكمة تأجيل القضايا الى جلسة 6 جانفي المقبل لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك الذين فاق عددهم 30 متهما من بينهم وزراء سابقين بالداخلية ومديرين عامين باستعلامات أمن الدولة وقضاة .
شملت الأبحاث 30 اطارا ووزاء سابقين بالداخلية ... ملف قتل معارضين بوزارة الداخلية امام العدالة الانتقالية
En continu
| Prochains matchs le 15 décembre
.
الاثنين 13 ديسمبر 2021 | 9 جمادي الأول 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:23
|05:50
|
12°
|16°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-10
|17°-8
|15°-11
|16°-10
|15°-9
- Avoirs en devises
20646,4
(13 dec)
- Jours d'importation
121
- 1 € = 3,25461 DT 1$ =2,90481 DT
- Solde Compte du Trésor (13 dec) 931,3 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 035 769) وزارة الصحة تسجّل 4 وفيات جديدة و1
( 52 822) حركة النهضة تعلن عن وفاة "أحد مناض
( 40 894) على علاقة بقضية مقتل الشاب ادم بو
( 34 461) الداخلية تروي ملابسات واقعة إشهار
( 30 475) وفاة شابة تونسية اثناء قيامها بعمل
( 29 382) محكمة التعقيب تصدر قرارها بخصوص سي
( 28 359) كشف بعض المعطيات عن الشاب الذي قا
( 28 330) بملابس فاضحة... نرمين صفر تنسحب من
( 26 227) الافراج عن متهمين في قضية اغتيال ا
( 25 906) من هو فوزي مراد والي صفاقس الجديد؟
( 25 048) حفظ التهمة ضد "سواغ مان" في شكاية
( 24 589) بلال الميساوي: محمد عبو اكبر فاسد
( 23 218) غسان القصيبي تعليقا على تعيين احد
( 23 136) سكّرة: اغتصاب جماعي لتلميذة في حدي
( 22 341) الاحتفاظ بإمام جامع بسبب استيلائه
( 22 036) تاجيل النظر في القضية المرفوعة ضد
( 21 367) مداهمة مستودع امبراطور الاتجار في
( 21 337) رشق أستاذه بملابس داخلية نسائية: ط
( 20 565) عبيد البريكي تحدث مع رئيس الجمهوري
( 20 491) المشيشي يعود لمهنته الأصلية كمراقب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237853