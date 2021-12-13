رئيس الجمهورية: 'الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 18:31 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، إنه سيتم في قادم الساعات، اليوم أو غدا عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب.

وشدد رئيس الدولة في فيديو نشرته منذ قليل رئاسة الجمهورية خلال إشرافه غلى اجتماع مجلس الوزراء، على أن سيادة الشعب تمارس في إطار الدستور، مبينا أنه إذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد في إطاره ممارسة السيادة، فإنه لا بد من نص جديد.



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