الحكم على شقيق مديرة الديوان الرئاسي وأمنيين

أفاد عمر الحنين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس لباب نات اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 أن الدائرة الجناحية قضت بتخطئة شقيق نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية ب200 دينار ومرافقه في حين قضت بتخطئة أعوان الأمن بمبلغ 600 دينار وذلك في القضية المتعلقة بنشوب معركة بين شقيق نادية عكاشة ومرافقه وأعوان شرطة بلدية خلال تواجدهم أمام أحد النزل بمدينة الزهراء.



هذا وابقت النيابة جميع المتهمين بحالة سراح وإحالتهم على انظار الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم.



