أحمد صواب: من لم يناضل يوما لا يمكنه أن يقدر يوم نضال

ردا على تصريحات رئيس الجمهورية التي اعتبرت 'القضاء وظيفة في الدولة'، قال القاضي السابق في المحكمة الادارية والرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين احمد صواب، ان 'القضاء ليس وظيفة ولا مرفق عام بل سلطة'.



واضاف احمد صواب ، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، ان استقلالية القضاء هي مكسب ناضل من اجله اجيال من القضاة ونشطاء المجتمع المدني، مشيرا الى ان 'من لم يناضل يوما لا يمكن له ان يقدر يوم نضال'، حسب قوله.



واكد احمد صواب ، انه 'لا سبيل للرجوع الى الوراء في مسالة استقلال القضاء'، مشيرا الى لا يحوز ادخل تحوير كلي ولا جزئي للنظام القضائي في نطاق الفصل 80 وفي ظل دكتاتورية وقتية'، وفق نعبيره.



