وديع الجريء للسلطات القطرية: نعول على رحابة صدركم بعدم ترحيل بعض التونسيين بعد تهشيم عدد من الكراسي اثر مباراة تونس وعمان

توجه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بنداء الى السلطات القطرية واللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 بعدم ترحيل بعض التونسيين بعد تهشيم عدد من الكراسي في ملعب المدينة التعليمية اثر مباراة تونس وعمان.واكد الجريء أثناء حضوره بقناة تلفزية قطرية إنه يعوّل على رحابة صدر السلط القطرية في صورة تأكيد الأخبار التي تحدثت عن قرار الترحيل.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا قطر 2021 طرح صباح اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 الدفعة الأخيرة من تذاكر مباراة تونس ومصر والتي يحتضنها ملعب 974 يوم الأربعاء 15 ديسمبر على الساعة 16.ويشار إلى أن مباريات الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر 2021 ستدور يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 حسب البرنامج التالي :تونس - مصر الساعة 16:00 / استاد 974قطر- الجزائر الساعة 20:00 / استاد الثمامة