بلاغ من جمعية قطر الخيرية مكتب تونس

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 12:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أعلن مكتب قطر الخيرية في تونس أنه تابع باهتمام شديد المعلومات المتعلقة بالتحقيق في شبهة الاستيلاء والتحايل على مساعدات خيرية في معتمدية الملاسين، ولاية تونس، وأعلن في بلاغ أن مكتب قطر الخيرية في تونس يحرص أن يوضح للعموم ما يلي:

1- رفض مكتب قطر الخيرية في تونس الزج باسم قطر الخيرية في قضية ليست متهمة فيها، حيث أنه وفقا لآلية إيصال المساعدات المعمول بها فإن المكتب يقوم بتسليم المساعدات إلى الجهة الرسمية المعنية المحددة من الدولة والمتمثلة في المعتمدية، والتي تقوم بدورها بتوزيع المساعدات.

2- أن قطر الخيرية تنتهج مبدأ عدم التسامح مطلقا مع حالات الفساد والاحتيال، وتقوم بالتحقيق الفوري في المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها أو يشتبه في حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

3- التزام مكتب قطر الخيرية في تونس بالقوانين التونسية وبالاتفاقيات التي تحكم تدخلاته، واتباعه لضوابط الشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية.

4- حرص مكتب قطر الخيرية في تونس على التعاون مع كافة السلطات المختصة في كل ما من شأنه تحقيق العدل والمساءلة والشفافية.





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