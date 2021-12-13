عضو اللجنة الوطنية للتلقيح: جرعتان من اللقاح المضاد لكورونا لا تحمي من ''اوميكرون''

قال الدكتور شكري الجريبي عضو اللجنة الوطنية للتلقيح إنّ الأبحاث التي أجريت في جنوب إفريقيا وأخرى أجراها مخبر فايزر أظهرت أنّ التطعيم بجرعتين فقط غير كاف للحماية من ''أوميكرون''، مشيرا إلى أنّ فرضية التطعيم بـ 4 جرعات واردة جدّا بالنسبة لتلقيح فايزر والتلاقيح التي تستخدم عموما تقنية ARN Messager، خاصة أنّه لا وجود لأي إشكال يخص سلامة اللقاحات.وأوضح الجريبي في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس الإثنين 13 ديسمبر 2021، على اذاعة موزاييك أنّ المعطيات التي أفرزتها هذه الأبحاث اثبتت أنّ أوميكرون أقلّ خطورة من ناحية الأعراض التي تقرب من أعراض ''نزلة البرد'' (Rhume)، ولكنّه أسرع إنتشارا من متحوّر دلتا.وأشار إلى أنّه يجب التريّث بخصوص خطورة الأعراض خاصة أنّ معظم الإصابات بمتحوّر أوميكرون تمّ تسجيلها في صفوف الفئة العمرية لأقل من 40 عاما.وأثبتت التجارب أنّ جرعتان فقط من لقاح فايزر على سبيل المثال فاعلة أربعين مرة أقل مقارنة بفعاليته ضدّ المتحورات الأخرى.وأشارت شركة فايزر أنّها قد تتمكّن من تطوير تلقيح خاص بمضاد أوميكرون في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.ووفق منظّمة الصحة العالمية فقد تمّ رصد متحوّر ''أوميكرون'' في 64 دولة، ولكن الدكتور شكري الجريبي يعتبر أنّ هذا العدد أكبر بكثير بأعتبار أنّ عددا من الدول لا تقوم بالتقطيع الجيني الكافي وهو ما يمنع من تقديم احصائيات دقيقة حول مدى انتشار ''أوميكرون''.وأشار الجريبي إلى أنّ المناعة الي يكتسبها الإنسان من التلاقيح أفضل من المناعة المكتسبة جراء الإصابة بالمرض، وهو ما يحتّم ضرورة مواصلة المجهودات بخصوص حملة التلاقيح.وبلغت نسبة الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في تونس 60 بالمائة ضمن الفئة العمرية 15 سنة فما فوق.