ملف فساد بشركة توزيع واستغلال المياه بالمنار ... وإيقافات بالجملة

تمكن أعوان الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث التابعة للإدارة الفرعية الأبحاث بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة تتكون من 5 أشخاص من بينهم مسؤولين بشركة توزيع واستغلال المياه بالمنار قاموا بارتكاب جملة من التجاوزات تتمثل أساسا في ربط عقارات بشبكة الماء الصالح للشراب ،باستغلال رخص مدلسة ،واسناد عدد من الاشتراكات بدون وجه حق ،لعدد من المنتفعين ،والمصاقة على عداد غير مطابق للمواصفات... مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامة مما ألحق أضراراً بالشركة المذكورة .



