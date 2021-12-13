صلاح الدين الجورشي: الدستور برمزيّته لا يمكنه أن يتغيّر برغبة فرد

قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 إنّ قضيّة الدستور ليست قضية بسيطة، خاصة وأنّ هذا الأخير يقع في نوع من التوافق ويشارك فيه أطراف متعددة من أحزاب ومنظمات وكفاءات عديدة للاتفاق حول المرجعية الدستورية للدولة اي تحديد العلاقات بين السلطة السياسية وبقية السلط.وتابع صلاح الدين الجورشي في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة Express FM مبرزا أنّ الدستور بهذه الرمزية وهذا البعد لا يمكن أن يتغيّر برغبة فرد أو مجموعة من الأفراد، إنما يجب أن يكون هناك تعبيرا عن أزمة حقيقة تلزم تعديل الدستور من أجل حلّ بعض المشكلات وبناء مرجعية دستورية مستقرة.كما اعتبر المحلل السياسي أنّ ما يحصل اليوم في تونس اليوم مثير للجدل ويمكن أن يؤدي إلى هزّات جديدة في البلاد، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بدستور 2014 والتي قال فيها إنّه لم يعد صالحا، معتبرا أنّ هذا الحكم متسرّعا ولم يأخد بعيم الاعتبار الجوانب التي تهّم بناء الدستور.وأضاف الجورشي أنّه عند إقرار تغيير الدستور او تعديله من طرف رئيس الجمهورية يجب عليه التصريح بذلك والإفصاح عن من سيقوم بهذه العملية هل أنّه يقوم بمفرده بصياغة دستور جديد أم انّه سيشكّل لجنة مصغّرة تتكون من أستاذة قانون دستوري، أم من خلال حزب غير معترف به أو غير معلن سيسانده في هذا السياق.كما أشار إلى أنّ قرار رئيس الجمهورية يحتاج إلى كثير من التأمّل والصبر والمشاركة، مشدّدا أنّ عملية صياغة الدستور يجب أن تسبقها محطّات أخرى من شرح للدستور، وشرح للعوائق التي ألزمت تغييره.