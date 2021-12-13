عدم سماع الدعوى في حق عدل تنفيذ حوكم بالمؤبد

مثل يوم الجمعة أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،عدل تنفيذ وذلك للاعتراض على حكم غيابي صدر في شأنه قضى في حقه بالسجن مدى الحياة و25 سنة سجنا من أجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس،وقد قضت المحكمة بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى بعد أن تبين لها أنه لم تتوفر قرائن إدانته حول تدليس عقود تابعة للدولة وأنه لم يقم باي خلل قانوني...







