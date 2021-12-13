مبروك كرشيد:''مقاومة الفساد أصبحت 'مونوبول' لدى البعض الغاية منها التشوية لا اكثر''

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 09:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد، اليوم الإثنين، إن "محاربة الفساد كلمة حق يراد بها باطلا".

وأقر في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم ، ان" الفساد تقاومه الدولة عندما تكون قوية ومتماسكة ولا يستوجب مقاومته تواجد هيئة لمكافحته او غيره".

كما قال كرشيد ان مقاومة الفساد أصبحت 'مونوبول' لدى بعض الأشخاص وأصبح الغاية منها التشوية لا اكثر، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، أقر المتحدث انه لا يجوز إصلاح القضاء في اوضاع متوترة ووضع إستثنائي، مشددا على ضرورة الوصول لأفضل النتائج بأقل الأضرار، حسب قوله.
هذا واشار كرسيد إلى انهم في حزب الراية الوطنية لديهم "نقد تجاه إجراءات 22 سبتمبر"، مشددا على ضرورة "العودة إلى الطاولة التونسية لأن الحوار ضروري لإعادة بناء تونس".


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