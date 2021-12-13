كريم عبد السلام: العريّض والجبالي كانا في سجن انفرادي VIP

قال القيادي السابق في حركة الاتجاه الإسلامي كريم عبد السلام ان بعض قياديي حركة النهضة كانوا مختبئين في السجن الانفرادي الذي كان بمثابة "السجن VIP".وأوضح عبد السلام خلال حضوره في برنامج "الاختيار" على قناة التاسعة ان قياديي حركة النهضة يسوقون لصورة مغلوطة عن فترة سجنهم، التي أكد بانها "إقامة مريحة" على عكس ما يروجون له.وأوضح عبد السلام ان كل من علي العريّض وحمادي الجبالي كانا يتمتعون بمزايا داخل السجن الانفرادي، "توصللهم كتبهم وفرشهم وحدهم ومرتاحين".و قال كريم عبد السلام ان ظروف سجنه وسجن صديقه المتوفي سامي السيفي كانت قاسية جدا مؤكدا انه لا توجد حتى "خصوصية إنسانية.