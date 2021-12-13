كريم عبد السلام: العريّض والجبالي كانا في سجن انفرادي VIP

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 09:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال القيادي السابق في حركة الاتجاه الإسلامي كريم عبد السلام ان بعض قياديي حركة النهضة كانوا مختبئين في السجن الانفرادي الذي كان بمثابة "السجن VIP".

وأوضح عبد السلام خلال حضوره في برنامج "الاختيار" على قناة التاسعة ان قياديي حركة النهضة يسوقون لصورة مغلوطة عن فترة سجنهم، التي أكد بانها "إقامة مريحة" على عكس ما يروجون له.

وأوضح عبد السلام ان كل من علي العريّض وحمادي الجبالي كانا يتمتعون بمزايا داخل السجن الانفرادي، "توصللهم كتبهم وفرشهم وحدهم ومرتاحين".
و قال كريم عبد السلام ان ظروف سجنه وسجن صديقه المتوفي سامي السيفي كانت قاسية جدا مؤكدا انه لا توجد حتى "خصوصية إنسانية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237810

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Lundi 13 Decembre 2021 à 09h 15m |           
حقارة ووضاعة لا مثيل لها. في. عهد بن علي محكوم عليه بالاعدام و قيادى يكون في ضروف مريحة و سيادتك متمرمد و تمشيى تقيل بحذاه و تحوس في السجن تقيم في ضروف السجناء
لا تبع ذمتك بحفنة دنانير من قناة صهيونية



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