القاضي احمد الرحموني يعتذر لنجيب الشابي بسبب تدوينة تعود لسنة 2019

قدم القاضي احمد الرحموني اعتذاره لرئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي بعد ان هاجمه في تدوينة تعود لسنة 2019 اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية وقرار دعم قيس سعيد في مواجهة نبيل القروي.
ووصف الرحموني نجيب الشابي بانه سياسي يتمتع بطول نظر وتوقع صادق وانه تفطن بان قيس سعيد سيؤدي بتونس الى عزلة دولية...
وكتب الرحموني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" اعتذار مستحق للاستاذ احمد نجيب الشابي!
ووصف الرحموني نجيب الشابي بانه سياسي يتمتع بطول نظر وتوقع صادق وانه تفطن بان قيس سعيد سيؤدي بتونس الى عزلة دولية...
وكتب الرحموني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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