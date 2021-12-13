القاضي احمد الرحموني يعتذر لنجيب الشابي بسبب تدوينة تعود لسنة 2019

" اعتذار مستحق للاستاذ احمد نجيب الشابي!

القاضي احمد الرحموني

بعد اكثر من عامين تفطنت الى خطأ ارتكبته، ربما دون قصد او عن سوء تقدير ، وهو اني كتبت بتاريخ 11 اكتوبر 2019 منتقدا في تدوينة حادة على صفحتي هذه الاستاذ احمد نجيب الشابي وذلك قبل يومين من اجراء الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جمعت قيس سعيد ونبيل القروي.

وقد كان من دوافع ذلك الموقف ازاء الاستاذ الشابي- الذي اكن له وافر الاحترام- تصريحه في لقاء مع قناة "الحوارالتونسي" بان" انتخاب قيس سعيد سيؤدي الى عزلة البلاد وغيرها من التداعيات السلبية! ".

ورغم اننا كنا في البلاد اغلبية مع انتخاب قيس سعيد ولا نتبنى باي وجه راي الاستاذ احمد نجيب الشابي، الا ان ما خبرناه من حقيقة الرجل وما يجرنا اليه، تحتم علي الاعتراف برؤيانا القصيرة من جملة اخطائنا في هذه الدنيا، والاعتذار للاستاذ الشابي (كرمه الله) عن رؤياه البعيدة وتوقعاته الصادقة!."

قدم القاضي احمد الرحموني اعتذاره لرئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي بعد ان هاجمه في تدوينة تعود لسنة 2019 اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية وقرار دعم قيس سعيد في مواجهة نبيل القروي.ووصف الرحموني نجيب الشابي بانه سياسي يتمتع بطول نظر وتوقع صادق وانه تفطن بان قيس سعيد سيؤدي بتونس الى عزلة دولية...وكتب الرحموني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: