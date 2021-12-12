باجة: يقتل والده بساطور ويُسلّم نفسه

أقدم ليلة أمس السبت في مدينة تستور شخص اربعيني على قتل والده بعد أن سدد له ضربات قاتلة بواسطة ساطور.
وأكد مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم أن الابن توجه اليوم إلى مركز الأمن الوطني بتستور حيث سلم نفسه وأعلن عن اقترافه لجريمة قتل والده.
وأضاف نفس المصدر أن الأبحاث الأولية تفيد بأن الابن دخل في خصومة مع والده مثلما تعود سابقا على مسمع الجيران بما جعل احدى الجارات تتدخل من أجل تهدئة الخواطر وأعلمته بأنه ليس والده الشرعي وأنه ابن بالتبني الأمر الذي زاد في غضبه فغادر المنزل ثائرا قبل أن يعود بعد أن احتسى مشروبات كحولية ليرتكب جريمة قتل والده حيث سدد له ضربات في الرأس باستعمال ساطور بعد أن علم أنه ابنه بالتبني وليس ولده الشرعي خاصة أنه لم يعلمه بذلك.
ولفت نفس المصدر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة عهدت لفرقة الشرطة العدلية بباجة بالبحث في الجريمة وعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي.
المصدر- شمس
وأكد مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم أن الابن توجه اليوم إلى مركز الأمن الوطني بتستور حيث سلم نفسه وأعلن عن اقترافه لجريمة قتل والده.
وأضاف نفس المصدر أن الأبحاث الأولية تفيد بأن الابن دخل في خصومة مع والده مثلما تعود سابقا على مسمع الجيران بما جعل احدى الجارات تتدخل من أجل تهدئة الخواطر وأعلمته بأنه ليس والده الشرعي وأنه ابن بالتبني الأمر الذي زاد في غضبه فغادر المنزل ثائرا قبل أن يعود بعد أن احتسى مشروبات كحولية ليرتكب جريمة قتل والده حيث سدد له ضربات في الرأس باستعمال ساطور بعد أن علم أنه ابنه بالتبني وليس ولده الشرعي خاصة أنه لم يعلمه بذلك.
ولفت نفس المصدر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة عهدت لفرقة الشرطة العدلية بباجة بالبحث في الجريمة وعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي.
المصدر- شمس
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