باجة: يقتل والده بساطور ويُسلّم نفسه

أقدم ليلة أمس السبت في مدينة تستور شخص اربعيني على قتل والده بعد أن سدد له ضربات قاتلة بواسطة ساطور.



وأكد مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم أن الابن توجه اليوم إلى مركز الأمن الوطني بتستور حيث سلم نفسه وأعلن عن اقترافه لجريمة قتل والده.



وأضاف نفس المصدر أن الأبحاث الأولية تفيد بأن الابن دخل في خصومة مع والده مثلما تعود سابقا على مسمع الجيران بما جعل احدى الجارات تتدخل من أجل تهدئة الخواطر وأعلمته بأنه ليس والده الشرعي وأنه ابن بالتبني الأمر الذي زاد في غضبه فغادر المنزل ثائرا قبل أن يعود بعد أن احتسى مشروبات كحولية ليرتكب جريمة قتل والده حيث سدد له ضربات في الرأس باستعمال ساطور بعد أن علم أنه ابنه بالتبني وليس ولده الشرعي خاصة أنه لم يعلمه بذلك.



ولفت نفس المصدر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة عهدت لفرقة الشرطة العدلية بباجة بالبحث في الجريمة وعرض حثة الهالك على الطبيب الشرعي.



المصدر- شمس



