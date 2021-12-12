مكتب تونس لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو رئيس الجمهورية لحمايته من ''اعتداءات عبير موسي''

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 21:58 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، اليوم األحد 12 ديسمبر 2021 ، في بلاغ له، أنّ عبير موسي وحزبها (الدستوري الحر) كانوا قد اعتصموا أكثر من مرّة أمام مقرّ الاتحاد واقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته فسادا وقد فُضّ الاعتصام بالقوة العامّة، وذلك بالرغم من أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّها وأنّ الجمعية قد رفعت عدّة قضايا ضدّها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي، حسب نص البلاغ.

جاء ذلك بعد أن افادت موسي في تصريح لها أنها وحزبها سيعتصمون أمام مقر جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

كما أوضحت الجمعية أنها تقوم بعملها تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته، وأنها لا تلجأ إلا إليه في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة عليها تحاشيا لكلّ ما يعكّر صفو النظام العامّ.



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