فتحي العيوني: قيس سعيّد صديقي، 25 جويلية كان ضروري لتونس، على راشد الغنوشي أن يرحل ولطفي زيتون مندس في النهضة

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 20:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
كشف الإعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك عن بعض كواليس حلقة لمن يجرؤ التي ستبث مساء الأحد 12 ديسمبر وتستضيف رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني.

واعتبر فتحي العيوني أن 25 جويلية كان ضروري لتونس وأنه تفاءل بذلك، مشيرا إلى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد صديقه وحضر زفاف ابنته.

وانتقد فتحي العيوني زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ودعاه إلى الرحيل عن الحركة قائلا إن وجوده يضر بتونس، منتقدا في الأن نفسه القيادي السابق في النهضة لطفي زيتون الذي قال إنه من أنصار عبير موسي ومندس في النهضة.




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