عبير موسي تحثّ نجلاء بودن على أن تتصرف كقياديّة

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الحزب لن يقبل هذه المرة بجمهورية مبنية على اللاقانون ولن يقبل بتفكيك الدولة و باقصاء الدستوريين...وعبرت على هامش ندوة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة بعنوان "العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء الى اين " بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق ل 10 ديسمبر ،عن رفضها مواصلة اقصاء الحزب الدستوري الحر ووضع دستور جديد وقوانين جديدة والعمل بارادة منفردة واستفتاءات الكترونية، بدون مشاركة حزبها او دون اطار مؤسساتي منتخب.وذكرت رئيسة الحزب بمختلف الممارسات اللاقانونية والعنف والظلم والقهر، الذي تعرض له الدستوريون على مدى عشر سنوات على غرار تعرض مقرات الحزب الدستوري الحر الى الحرق والتكسير وتعنيف مناضليه ومنع الحزب من تنظيم مؤتمره ووقفاته الاحتجاجية مبينة انها ممارسات متواصلة الى حد اليوم اين يتم هرسلة كل من يحاول التعامل لوجستيا مع الحزبولفتت الى ان كل القضايا التي رفعها الحرزب ومناضليه في هذا الاطار لم يتم البت فيها الى حاد اليوم .كما حثّت عبير موسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن على أن تتصرف كقياديّة وقالت //انظروا الى حزبنا و كيف تقود بالمرأة بالفعل و ليس مجرد واجهة ... لا نريد امرأة فترينة مضيفة... لم نفهم ان هي رئيسة حكومة أو وزيرة أولى أو مديرة عامة أو رئيسة مصلحة ....... ايعيشك يا مدام راك محسوبة علينا وتمثل المرأة .... //