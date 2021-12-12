فظيع في سيدي بوزيد... يدهس شاب بسيارته اثر خلاف بينهما والنيابة على الخط

Publié le Dimanche 12 Decembre 2021 - 14:16 قراءة: 0 د, 27 ث
      
شهدت منطقة سيدي بوزيد عملية دهس فظيعة ذهب ضحيتها شاب من متساكني الجهة حيث أقدم خصمه على دهسه بسيارته .

وباتصالنا بالمساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي أكد اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الذي تولى صدم شاب بواسطة سيارته على اثر خلاف نشب بينهما باحواز مدينة سيدي بوزيد و ذلك من أجل محاولة القتل العمد المسبوق باضمار ،موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شانه حال استكمال الأبحاث.

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