وزير السياحة يؤدي زيارة عمل إلى ولاية قابس ويدشن المسلك السياحي للمشي لوجهة الظاهر

أدى وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم السبت 11 ديسمبر 2021 زيارة عمل إلى ولاية قابس شملت بلديات مطماطة ودخيلة توجان والزارات.ودشن، بهذه المناسبة، بتمزرط من معتمدية مطماطة، بحضور السلط الجهوية والمحلية يتقدمهم المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس قدور براهمي، المسلك السياحي للمشي لوجهة الظاهر "La Grande Traversée Du Dahar" الذي تم إحداثه في نطاق مشروع وجهة الظاهر للسياحة المستدامة الذي تنجزه جامعة السياحة الأصيلة بالتعاون مع وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة وعدد من الشركاء الجهويين، وذلك بحضور ممثلين عن المنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني (Swisscontact) وعن السفارة السويسرية.وأكد وزير السياحة أن إنجاز هذا المسلك الذي حضي بدعم من وزارة السياحة ومن الديوان الوطني التونسي للسياحة، ويمتد عبر 9 بلديات بولايات قابس ومدنين وتطاوين على طول 194 كلم وينقسم على 12 مرحلة مختلفة، سيساهم في تنويع العرض السياحي بالجهة وفي مزيد الترويج لوجهة الظاهر ولتونس عموما، بالإضافة إلى تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به وجهة الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي، هذه الوجهة المدرجة مؤخرا ضمن 100وجهة عالمية مستدامة.وأكد الوزير بالمناسبة أن وجهة الظاهر، الممتدة من مطماطة إلى تطاوين، تعتبر تجسيدا للسياحة المستدامة والسياحة الثقافية وتساهم في تثمين ما تزخر به الجهة من مخزون طبيعي وجيولوجي وثقافي وتراثي وكذلك صناعات تقليدية.وأفاد بأن وزارة السياحة، في اطار استراتيجية اعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد، تعمل على تنويع المنتوج السياحي وايلاء أهمية كبرى للسياحة المستدامة والسياحة البديلة والثقافية عبر تثمين التراث المادي واللامادي، وتطوير الإيواء السياحي البديل كالإقامات الريفية ودور الضيافة، بالإضافة إلى تطوير السياحة الداخلية لتصبح أحد ركائز السياحة التونسية مشيرا إلى أن هذا المسلك سيساهم في تطوير السياحة الداخلية وحث التونسيين على استكشاف ما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية متنوعة داعيا الجميع وخاصة المولعين بممارسة رياضة المشي بالإقبال بكثافة على المشاركة.كما اطلع الوزير على ثراء المنتوج السياحي بتمزرط ومطماطة وتوجان من خلال زيارة ميدانية قام بها لعدد من دور الضيافة والاستراحات السياحية إلى جانب زيارة معرض النسيج الجبلي بدخيلة توجان ومعرض الصناعات التقليدية بالزارات.