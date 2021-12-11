كأس العرب: مصر تقصي الأردن وتضرب موعداً مع تونس في نصف النهائي

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 18:43 قراءة: 0 د, 14 ث
      
حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء دور ربع النهائي.

وسيواجه المنتخب المصري في نصف النهائي المنتخب الوطني التونسي، في مباراة سيحتضنها استاد 974 يوم الأربعاء 15 ديسبمبر 2021.




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