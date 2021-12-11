الملفات الاجتماعية محور لقاء بين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 18:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
جرى اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لقاء بين الأمين العام نور الدين الطبوبي والسيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية و وفق بلاغ للاتحاد تطرق اللقاء للوضع الاجتماعي بالبلاد وكيفية حلحلة بعض الملفات الحارقة والتي تتطلب حلولا من أجل مناخ اجتماعي سليم .

وكان انعقد اليوم السبت بقصر الحكومة، اجتماع جمع كلا من الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل وحضره عدد من الخبراء عن الجانبين.

ووفق سامي الطاهري تمحور الاجتماع حول كتلة الأجور ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية . كما تطرق الى نقطتين اخريين، وهما اصلاح المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد الاخضر والطاقات المتجددة.

وأكد الطاهري ان الطرف الحكومي قدم مقترحات للاتحاد الذي سيتولى دراستها في اطار هيئاته وهياكله، وامتنع عن الخوض في تفاصيلها قبل عرضها للتشاور داخليا.


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