أحمد صواب يدعو أساتذة القانون الى الحديث بشجاعة ونزاهة واحترام الشعب التونسي والكف عن الإفتاءات

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دعا القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في تصريح لاذاعة الديوان أف أم، أساتذة القانون الدستوري الى الحديث بشجاعة ونزاهة واحترام الشعب التونسي والكف عن الإفتاءات على حد تعبيره.و تابع قائلا " لما بدأ الإفتاء بالتأكيد فأن رئيس الجمهورية أصبح هو المؤول الوحيد للدستور... أنظروا إلى ما آل إليه الوضع ويكفي الآن من دار إفتاء السلطان" وفق تعبيره.وأضاف صواب "هتلر كان له أيضا مفتي إسمه كارل شميت".وطالب صواب رئيس الجمهورية قيس سعيد باحترام وعي التونسيين والاعتراف أنه إستعمل الفصل 80 لتغيير دواليب الدولة وصولا إلى دستور جديد وفق توصيفه.