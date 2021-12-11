حفيظ حفيظ : الجمع بين كل السلطات في يد رجل واحد أمر غير طبيعي

قال الأمين العام المُساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ ’’ لو اتسم رئيس الجمهورية قيس سعيد ببعض الشجاعة وتفاعل مع كل المكونات الوطنية ,لما وصلنا الى هذا الحد الذي تجرأ فيه سفراء مجموعة الدول السبعة على اصدار بيان يوم امس وكأنهم حلوا محل التونسيين .



ووصف حفيّظ اليوم السبت في تصريح لاذاعة شمس اف ام ’’تفعيل الفصل 80 والمرسوم 117 الذي جمع كل السلطات ( القضائية والتشريعية و التنفيذية) في يد رجل واحد أمر غير طبيعي.



