عضو جمعية المحامين الشبان نضال الصالحي لباب نات... رفع شكاية ضد هؤلاء

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 13:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد الاستاذ وعضو جمعية المحامين الشبان نضال الصالحي ،باب نات اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 أنه رفع امس شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رجال أعمال وذلك على خلفية حصولهم على أموال وقروض ضخمة من بنك تابع للدولة بضمانات زهيدة جدا لا تتماشى وقيمة القروض المتحصل عليها .

وكشف محدثنا أن رئاسة الجمهورية مطالبة اليوم بالمضى نحو المحاسبة القضائية لردع الذوات المسؤولة عن أفعالها الإجرامية الخطيرة ،واسترجاع الأموال المنهوبة ،

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