تعرض قاضي بمحكمة الاستئناف إلى براكاج والابحاث تكشف عدة ضحايا آخرين

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 12:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
علمت باب نات أن قاضي بمحكمة الاستئناف بتونس ،تعرض في بداية الأسبوع إلى عملية براكاج من قبل أحد المنحرفين الذي اعترضه بالقرب من مقر عمله ثم هاجمه ونطر هاتفه الجوال ولاذ بالفرار فتقدم بشكاية في الغرض،وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة تمكنوا امس من الإطاحة بالجاني بسوق سيدي عبد السلام وبعرضه على القاضي تعرف عليه منذ للوهلة الأولى ليتم التعرف عليه أيضا من قبل مجموعة من المواطنين كانوا قد تقدموا بشكايات مماثلة .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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