العوينة: مداهمة شقة تم تحويلها لوكر دعارة وإيقافات بالجملة

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالعوينة بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة ،وأثر مداهمات ليلية من القبض على شبكة نسائية تتكون من 3 فتيات حولن شقة على وجه الكراء لوكر لتعاطي الدعارة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وكشفت الأبحاث معهن انهن يستدرجن الحرفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك لممارسة البغاء بمقابل .



بتفتيش المكان تم حجز مبالغ مالية متفاوتة ،من عائدات الدعارة .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهن على القضاء.



