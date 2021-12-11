العوينة: مداهمة شقة تم تحويلها لوكر دعارة وإيقافات بالجملة

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 09:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالعوينة بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة ،وأثر مداهمات ليلية من القبض على شبكة نسائية تتكون من 3 فتيات حولن شقة على وجه الكراء لوكر لتعاطي الدعارة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وكشفت الأبحاث معهن انهن يستدرجن الحرفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك لممارسة البغاء بمقابل .

بتفتيش المكان تم حجز مبالغ مالية متفاوتة ،من عائدات الدعارة .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهن على القضاء.

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