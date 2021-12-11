العوينة: مداهمة شقة تم تحويلها لوكر دعارة وإيقافات بالجملة

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالعوينة بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة ،وأثر مداهمات ليلية من القبض على شبكة نسائية تتكون من 3 فتيات حولن شقة على وجه الكراء لوكر لتعاطي الدعارة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وكشفت الأبحاث معهن انهن يستدرجن الحرفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك لممارسة البغاء بمقابل .
بتفتيش المكان تم حجز مبالغ مالية متفاوتة ،من عائدات الدعارة .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهن على القضاء.
وكشفت الأبحاث معهن انهن يستدرجن الحرفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك لممارسة البغاء بمقابل .
بتفتيش المكان تم حجز مبالغ مالية متفاوتة ،من عائدات الدعارة .
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهن على القضاء.
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