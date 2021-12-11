3 آلاف شرطي تركي يشاركون بتأمين كأس العالم في قطر

وكالات - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن 3 آلاف شرطي تركي سيشاركون في دعم سلامة وأمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



جاء ذلك في تصريح أدلى به صويلو على هامش الاجتماع الختامي لـ "مشروع تعزيز الرقابة المدنية على قطاع الأمن الداخلي" الذي عقد في أحد فنادق العاصمة أنقرة.



وأوضح صويلو أن تركيا سترسل 3 آلاف شرطي من قوات مكافحة الشغب إلى قطر التي تستضيف البطولة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.



وأشار الوزير التركي إلى إمكانية رفع هذا العدد، ومواصلة الجانبين التركي والقطري المشاورات في هذا الإطار.



