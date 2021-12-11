أيام قرطاج المسرحية تكرم سميحة أيوب وأحمد بدير وروائع موسيقية أصيلة للفرقة العربية لدار الأوبرا المصرية في حفل "ليلة مصر"

احتفاء بسنة الثقافة التونسية المصرية (2021-2022) وفي إطار فعاليات الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، انتظم مساء الجمعة حفل "ليلة مصر" بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، تم خلاله تكريم نجمي التمثيل المسرحي الممثل الكبير أحمد بدير والممثلة القديرة سميحة أيوب، كما قدّمت فرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية حفلا موسيقيا خاصا بهذا الحدث.وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، بيّنت حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية أن تنظيم هذا الحفل يعدّ حلقة متجددة من حلقات البرنامج الثقافي الثري والمتنوع الذي يؤثث سنة الثقافة التونسية المصرية التي اقرّها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ونظيره رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لتتعزز بها روابط الاخوة بين البلدين مؤكدة على دور الثقافة والفكر والفن في تمتين العلاقات التاريخية و الحضارية والاقتصادية بين تونس و مصر، "منارتا الابداع والفكر والفن، تشاركا وتكاملا و تبادلا" .ومن جهتها أعربت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية عن سرورها بتواجدها في تونس بمناسبة تكريم دولة مصر في الدورة 22 لايام قرطاج المسرحية منوّهة بالمشاركة المتميزة للعروض المسرحية المصرية في هذه الدورة مبرزة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ومدى التقارب في العادات و التقاليد في الثقافة والفنون.واضافت الدكتورة ايناس عبد الدايم ان سنة الثقافة التونسية المصرية ستكون سنة استثنائية من خلال برنامج ثري و متنوع في القطاع الثقافي .ووسط حضور مميز لهذا الحفل الذي جمع عددا من نجوم المسرح والسينما والموسيقى من مختلف البدان المشاركة في الدورة الحالية لأيام قرطاج المسرحية، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس، تولت حياة قطاط القرمازي و ايناس عبد الدايم تكريم نجمي التمثيل المسرحي والسينمائي في مصر والعالم العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب والنجم احمد بدير بحضور النجمة الهام شاهين التي حضرت خصيصا لمواكبة هذا التكريم .وبعد هذا التكريم فُسح المجال للموسيقى والغناء مع فرقة الموسيقى العربية لدار الاوبرا المصرية لتقديم عرض موسيقي راوح بين موسيقى الزمن الجميل والاغاني المصرية و التونسية التي تغنى بها الشارع العربي طيلة عقود من الزمن بمشاركة أصوات مصرية شابّة، ليكون مسك الختام مع الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق الذي أدى مجموعة من أغانيه المعروفة في رصيده الفني.