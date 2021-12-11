أرملة سامي السيفي: زوجي لم يشكو الخصاصة واشكك في انتحاره وساقاضي الغنوشي

قالت ارملة سامي السيفي الذي احرق نفسه في مقر حركة النهضة ان زوجها لم يشكو الخصاصة يوما وان ظروفه الاجتماعية معقولة.
كما عبّرت عن امتعاضها من استغلال الغنوشي لوفاة زوجها سياسيا ...
وأضافت ارملة السيفي " هنالك لغز يتمثل في الحديث ان زوجي ذهب لزيارة رئيس النهضة راشد الغنوشي وعندما لم يجده احرق نفسه وهذا غير منطقي".
وتابعت " كيف يحرق نفسه بتلك الكمية من البنزين ولماذا قطع التيار الكهربائي واين كاميرات المراقبة مضيفة " سارفع قضية بالغنوشي".
وكانت حركة النهضة عبرت مساء أمس عن إدانتها الشديدة لعملية تسريب فيديو حادثة الحريق بمقرها مضيفة أن النيابة العمومية قامت بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة ووضعها على ذمة البحث وهي النسخة الوحيدة.
وعلى ذلك، اكدت الحركة أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع وتطالب بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق وذلك على إثر بث الفيديو في قناة التاسعة.
كما عبّرت عن امتعاضها من استغلال الغنوشي لوفاة زوجها سياسيا ...
وأضافت ارملة السيفي " هنالك لغز يتمثل في الحديث ان زوجي ذهب لزيارة رئيس النهضة راشد الغنوشي وعندما لم يجده احرق نفسه وهذا غير منطقي".
وتابعت " كيف يحرق نفسه بتلك الكمية من البنزين ولماذا قطع التيار الكهربائي واين كاميرات المراقبة مضيفة " سارفع قضية بالغنوشي".
وكانت حركة النهضة عبرت مساء أمس عن إدانتها الشديدة لعملية تسريب فيديو حادثة الحريق بمقرها مضيفة أن النيابة العمومية قامت بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة ووضعها على ذمة البحث وهي النسخة الوحيدة.
وعلى ذلك، اكدت الحركة أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع وتطالب بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق وذلك على إثر بث الفيديو في قناة التاسعة.
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