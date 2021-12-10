حركة النهضة تدين عملية تسريب فيديو حريق مقرها المشمول بسرية البحث داعية لفتح تحقيق

عبرت حركة النهضة في بلاغ صادر، مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، عن إدانتها الشديدة لعملية تسريب فيديو حادثة الحريق بمقرها والتي أدت لوفاة شخص، مضيفة أن النيابة العمومية قامت بحجز ذاكرة كاميرات المراقبة بالمقر المركزي للحركة ووضعها على ذمة البحث وهي النسخة الوحيدة.



وعلى ذلك، اكدت الحركة أنها قامت بإعلام النيابة العمومية وباشرت إجراءات التتبع وتطالب بفتح تحقيق في الغرض لتسريب مقطع فيديو مشمول بسرية البحث وتتبع كل من يكشف عنه التحقيق وذلك على إثر بث الفيديو في قناة التاسعة.



هذا وإستنكرت الحركة بشدة عدم تدخل "الهايكا" لوقف ما وصفته "بالعمل المشين من هذه القناة التلفزية التي دأبت على تشويه الحركة و نشر مغالطات تنال من صورة حركة النهضة وقيادييها ومناضليها وآخرها بث فيديو الحريق حيث لم تحترم القناة المذكورة آنفا حرمة الموت وآلام أهل الفقيد ووجع أبناء الحركة"، وفق نص البلاغ.



ودعت النهضة وسائل الإعلام إلى التزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة النبيلة.



