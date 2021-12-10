مرصد رقابة: نوفل سعيد أدى زيارة إلى مقر ديوان الطيران المدني بصفته "شقيق رئيس الجمهورية"

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 22:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
افاد الجمعة 10 ديسمبر، مرصد رقابة ان شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد تنقل صبيحة يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 الى المقر الاجتماعي لديوان الطيران المدني والمطارات.

وقال المرصد انه عند حلول نوفل سعيد ببوابة المقر تقدم لأعوان الحراسة بصفته ك" شقيق لرئيس الجمهورية قيس سعيد"، لا بصفته كمحامي أو مواطن، وطلب مقابلة الىمسؤول الأول عن الديوان.
وأفاد المرصد انه وباعتبار شغور خطة الرئيس المدير العام بهذه المنشأة العمومية، فقد اجتمع شقيق رئيس الجمهورية مع مسؤولين ساميين في الديوان، دون موعد مسبق، لمدة فاقت ساعة كاملة.
وأعلن مرصد رقابة انه قام بتوجيه طلب نفاذ الى المعلومة صباح اليوم الى كل من مدير الشؤون القانونية بالديوان (في ظل شغور منصب الرئيس المدير العام) وإلى وزير النقل بصفته وزير الاشراف، للتعرف على سبب تلك الزيارة، وسبب اللقاء مع مسؤولين بهذه المنشأة العمومية من طرف شخص ليس له أي صفة رسمية بالدولة التونسية.


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