الشواشي " ندعو أمين محفوظ والصادق بالعيد ومحمد صالح بن عيسى إلى عدم التّورط في إرساء ديكتاتورية جديدة"

طالب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أساتذة القانون الدستوري محمد صالح بن عيسى و أمين محفوظ عدم التورط أو المساهمة في تركيز ديكتاتورية جديدة في تونس لأن التاريخ لا يرحم.كما طالب الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 اساتذة القانون الدستوري إلى "لعب دورهم الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها بلادنا خدمة للمصلحة العليا للدولة و دفاعا عن الديمقراطية و حفاظا على مكتسباتنا التي ناضلت من أجل تحقيقها أجيال وراء أجيال و ذلك بنصح الرئيس و دعوته للعودة إلى رشده و إلى المسار الديمقراطي و الدستوري و إعادة ضبط أولوياته على قاعدة حاجيات الشعب و انتظاراته الحقيقية في العيش الكريم و الرخاء و النمو و الاستقرار".