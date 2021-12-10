بسبب شبهات فساد :الاحتفاظ بمدير مركز التكوين المهني بالمكناسي و موظفين اثنين

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 18:34 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بكل من مدير مركز التكوين المهني بالمكناسي و موظفين اثنين بنفس المركز و إحالة مدير مركز تكوين الفتاة الريفية بالمكناسي بحالة تقديم و ذلك من أجل شبهات فساد مالي و تضارب مصالح.

و أكد مساعد وكيل الجمهورية أنه سيقغ احالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.

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