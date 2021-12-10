محمد عبّو لقيس سعيّد: لا تغتر بالدعم الشعبي ولا تعول عليه كثيرا

علّق الجمعة 10 ديسمبر، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد الخميس وإعلانه إلغاء الدستور أو تعديله في المرحلة القادمة.واعتبر محمد عبّو في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن ذلك سيكون بداية معركة يضطر فيها إلى تحريك أجهزة الدولة للقمع.وقال عبّو مخاطبا قيس سعيّد "لا تغتر بالدعم الشعبي قلنا لك منذ البداية أن الشعب هو الغاية من كل إصلاح، ولكن لا تعول على دعمه كثيرا".وتابع محمد عبّو "لا نريد أن تدفع بلادنا ثمنا غاليا لمغامرة تريد خوضها، نريدك رئيسا يحترم دستور البلاد ويسهر على فرضه لهذا كانت إجراءات 25 جويلية، نريدك أن تعود رئيسنا الشرعي الذي وصفناه كثيرا بأنه النزيه وسط عصابة المفسدين، فأخجلتنا بما فعلت، عد إلى خطاب العقل وأكمل مهمة 25 جويلية في أجل قصير واختمها، أمام تونس فرصة للتحرر من وضع حكم الفساد ولتنطلق نحو مسار شاق نحو التقدم".يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبل يوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ.وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة بيّن، بالمناسبة، أن المشكل في تونس اليوم هو "مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، حسب تقديره.وأكّد رئيس الجمهورية على أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وفق قوله.وأضاف رئيس الدولة، وفق شريط فيديو لهذه المقابلة، قائلا :"لا بد من حل قانوني، ولا مجال للعودة الى الوراء"، مشددا على ضرورة "دخول مرحلة جديدة في إطار شرعية، دون المس من الحريات والحقوق"، ومؤكدا أن "السيادة هي للشعب، ولابد من الرجوع إليه بطريقة جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت".