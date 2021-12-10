بشرى بالحاج حميدة: سعيّد لا يملك الحق في شطب الدستور بجرّة قلم

أكــدت الناشطة الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة خلال حضورها المسيرة الوطنية الصامتة التي تم تنظيمها اليوم 10 ديمسبر 2021 للتنديد بجرائم العنف ضد النساء بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يملك الحق بجرّة قلم في شطب الدستور الذي كتبه ممثّلي الشعب التونسي .



وقالت بالحاج حميدة في تصريح لاذاعة شمس اف أم’’رئيس الجمهورية قيس سعيّد ما عندوش الحق بجرّة قلم ينحّي الدستور لي كتبوه ممثّلي الشعب التونسي ’’.







يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبل يوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ.





وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة بيّن، بالمناسبة، أن المشكل في تونس اليوم هو "مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، حسب تقديره.



وأكّد رئيس الجمهورية على أن "الطريق صارت واضحة، وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، وفق قوله.



وأضاف رئيس الدولة، وفق شريط فيديو لهذه المقابلة، قائلا :"لا بد من حل قانوني، ولا مجال للعودة الى الوراء"، مشددا على ضرورة "دخول مرحلة جديدة في إطار شرعية، دون المس من الحريات والحقوق"، ومؤكدا أن "السيادة هي للشعب، ولابد من الرجوع إليه بطريقة جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت".



