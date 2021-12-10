بيان حزب حراك تونس الارادة في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بلاغ صحفي -

تحل ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان في وقت تشهد فيه تونس للأسف انتكاسة لهذه الحقوق اثر الانقلاب على الدستور والشرعية في 25 جويلية الماضي.

وإذ يؤكد حزب حراك تونس الارادة تمسكه بكل القيم الانسانية والكونية لحقوق الإنسان مذكرا بأن هذه القيم لا تتحزأ وهي استحقاق لكل الشعوب.

ويعرب عن تمسكه بالانخراط مع القوى الديموقراطية في خيار المقاومة والنضال من أجل العودة سريعا إلى مصاف الدول التي تحترم وتصان فيها حقوق وكرامة الانسان في ظل نظام ديمقراطيقوي ومتين .

و يشير حزب حراك تونس الإرادة إلى متابعته لحادثة حريق المقر المركزي لحزب حركة النهضة بتونس العاصمة والتي أسفر عن حالة وفاة وعدد من المصابين.

وبهذه المناسبة الأليمة، نسأل الله السلامة والشفاء العاجل للجميع من بينهم علي العريض والسيد عبد الكريم الهاروني اللذين أصيبا في حادثة الحريق.



وإذ نعرب في حزب حراك تونس الارادة عن تضامننا ومواساتنا للحركة قيادة ومنخرطين فاننا :



نؤكد على ضرورة توحيد الصف الوطني ونبذ التفرقة بين أفراد الشعب الواحد مهما كانت المسوغات

ندين بأقوى العبارات خطابات التحريض والكراهية ضد حزب سياسي يمثل جزء من التونسيين . ويعتبر أن هذه المنهجية الساقطة التي تنتهجها أطراف سياسية ويساندها بعض الاعلاميين جعلوا الكذب ومغالطة الرأي العام وسيلة لخدمة مصالح ضيقة تحت رداء الوطنية المزيفة المنافقة قد بلغت مدا خطير جدا أضحى يهدد أمن البلاد ولا بد والحالة تلك من التصدي لها قبل فوات الاوان.



نعتبر أن القيم الانسانية لا تتجزأ وأن مصاب أي مواطن تونسي حر هو مصاب لكل التونسيين، معبرين على أن نبرات الحقد والتباغض الذي يتبناها البعض لا تمثل إلا اصحابها ولا تعبر عن الشعب التونسي المتسامح والموحد.

نسال الله السلامة للمرضى والأمن والسكينة للبلاد.



