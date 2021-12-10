هواوي ستطلق هاتفين ذكيين جديدين ممتازين في تونس يوم 13 ديسمبر

بلاغ صحفي -



HUAWEI nova 8i

HUAWEI nova Y60

ستتميز نهاية هذا العام بإطلاق هاتف الكاميرا الجديد المذهل HUAWEI nova 8i والهاتف الجديد القوي HUAWEI nova Y60. فما هي خصائص هذين الهاتفين الذكيين؟تم تصميم هاتف HUAWEI nova 8i للاستخدام اليومي ، وهو مزود بكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل ، وشحن سريع من هواوي بقوة 66 وات ، وشاشة OLED منحنية 90 هرتز مع جهاز فائق ووظيفة EMUI 12 لتجربة هاتف ذكي فائقة الذكاء. يجمع هاتف HUAWEI nova 8i بين التكنولوجيا والجماليات المذهلة: يستخدم هاتف HUAWEI nova 8 الأمامي والخلفي تصميمًا زجاجيًا منحنيًا ، مع الاحتفاظ بالأزرار الملموسة الموجودة على الجانب للتشغيل والجماليات. باستخدام عملية طحن الزجاج المتطورة ، تتلاءم الحواف المنحنية من الأمام والخلف بشكل مثالي مع الإطار المركزي المعدني ، مما يجعلها ناعمة وأنيقة.في الخلف ، يوجد نظام الكاميرا المستوحى من الكون تمامًا على اللوحة الزجاجية الرائعة ، مما يمنح الجهاز مظهرًا فريدًا ومميزًا للغاية. يوجد داخل نظام الكاميرا كاميرا رباعية قوية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل ، مما يتيح للمستخدمين التقاط اللحظات أثناء الاستكشاف.يوفر HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط المستخدمين من شحن الجهاز بشكل متكرر ، خاصة أثناء الألعاب والأفلام. يمكن شحنها إلى 60٪ في 15 دقيقة فقط وإلى 100٪ في 35 دقيقة. خلال الوقت الذي يستغرقه تناول الإفطار أو فنجان من القهوة ، يمكن للمستخدمين شحن الهاتف بالكامل وجاهز للاستخدام.هاتف HUAWEI nova Y60 ، هو عضو جديد ينوّع عائلة HUAWEI nova. تم تصميم سلسلة HUAWEI nova Y لتمكين العديد من المستهلكين من الاستمتاع بتجربة مستخدم عميقة لمنتجات Huawei بسعر مناسب أكثر.توفر سلسلة HUAWEI nova Y60 الجديدة للمستخدمين تجربة وسائط متعددة غامرة مع شاشة HUAWEI FullView 6.6 بوصة ، بينما تتيح بطاريتها الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة للمستخدمين تشغيل هواتفهم طوال اليوم. هاتف HUAWEI nova Y60 مغطى بغطاء بسيط ولكنه عصري ، وهو متوفر بلونين كلاسيكيين - الأخضر المطلق والأسود الليلي وذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة فقط بتكوين 4 جيجابايت و 64 جيجابايت. يعتمد HUAWEI nova Y60 معالج octa-core. و 4 جيجا DDR4 لضمان أداء فعال وقوي. توفر سعة التخزين الداخلية البالغة 64 جيجا بايت للمستخدمين مساحة أكبر.تم تصميم هاتف nova الذكي الجديد لتوفير تجربة مشاهدة أوسع وأكثر وضوحًا ، وهو مزود بشاشة HUAWEI FullView مقاس 6.6 بوصة محاطة بإطارات رفيعة للغاية.يمكن أن تعرض لوحة العرض HD + ألوانًا زاهية وتفاصيل دقيقة لمقاطع الفيديو والألعاب والمحتويات الأخرى ، مما يسمح يمكنك الانغماس في مرئيات عالية الجودة. كما يتضمن وضع Eye Comfort الذي يقوم بتصفية الضوء الأزرق الضار لتقليل إجهاد العين لدى المستخدمين.يوفر هاتف HUAWEI nova Y60 عمر بطارية أطول يدوم طوال اليوم بفضل بطاريته التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة من هواوي. من يوم في المدرسة إلى عطلة نهاية الأسبوع ، يتيح الهاتف الذكي الجديد للمستخدمين قضاء المزيد من الوقت في الأشياء التي يحبونها.والخبر السار هو أن هذين الهاتفين الاستثنائيين سيأتيان قريبًا ، ويمكنك البقاء على اطلاع ، ولا تفوت أحد أفضل الهواتف الذكية في ديسمبر.