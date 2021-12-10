"الحقيقة ريت الفايس بوك كيفاه قام وقعد من وراء تصريحات سيدة عملت مداخلة في إذاعة موزاييك .

وشفت زادة اللي عديد الزملاء انزعجوامن ذلك ...

وحطيت سمعت ما قالت والحقيقة سخفتني هي واللي يتبناو موقفها خاتر الجهل مصيبة...



وفي الموضوع هذا كتبت في برنامجي ريحة البلاد ( الموسم الأول هذا ملحق بهذا الفيديو )



.."كلمة وراء البلايك فمة ناس يقولوها وما يعرفوش آش معناها وفمة شكون كي يقولوهالوا يتوجع منها..في ريحة البلاد الموسم الأول صورت جزء من البلايك.

البلايك هاذم يحملوا مكونات تونس ..

هاذي تونس الأعماق..كل بلاصة وحكايتها..أماكن تروي حكايات شيدوها ناس بالصبر وبتعب الأيام وآنبثق منها عشق مجبول بوجع سنين .

البلايك هاذم مجموعة فريدة من المعالم السياحية والمزارات التاريخية وسلاسل من الجبال الشامخة والوديان وجزر غاية في الروعة وأنقاض مدن وتعاقب حضارات..

حضارات فينيقية ورومانية وأمازيغية وبربرية ووندلية وإسلامية وبزنطية وأغلبية وفاطمية وصنهاجية وآسبانية وحفصية وعثمانية..

من وراء البلايك فمة معجزات طبيعية ومعمارية منحت تونس الحياة ..

فمة ذاكرة أحجار وتاريخ وإرث..

البلايك هاذي : هي ما سجلوه أجدادنا وأباءنا من آثار هوية ثقافية وتاريخية وشاهدة على عصور " ...

تونس التي لا تتجزأ"

نشرت الاعلامية مريم بن حسين على صفحتها مقطع من فيديو قدمته في برنامجها ريحة البلاد على "البلايك" وكتبت :