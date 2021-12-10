نشرت الاعلامية مريم بن حسين على صفحتها مقطع من فيديو قدمته في برنامجها ريحة البلاد على "البلايك" وكتبت :
"الحقيقة ريت الفايس بوك كيفاه قام وقعد من وراء تصريحات سيدة عملت مداخلة في إذاعة موزاييك .
ردا على سيدة تستخف ب"البلايك": مريم بن حسين ترد
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