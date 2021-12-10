منى كريّم : "تعليق العمل بدستور 2014 كان هدف سعيّد منذ 25 جويلية"

Publié le Vendredi 10 Decembre 2021 - 09:21 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن تعليق العمل بدستور 2014 كان هدف رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ 25 جويلية، حسب رأيها.

وأفادت كريّم، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن "الأمر عدد 117 هو بمثابة تعليق وإلغاء كلي لدستور 2014".

وتابعت الأستاذة "استوفينا كل مراحل خرق الدستور وتنصيب الحكم الواحد والمزج بين السلط".

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أفاد، في لقاء جمعه بالعميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بأن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.



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