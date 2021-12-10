صديق من أضرم النار في جسده: النهضة أنفقت المليارات على عقود اللوبيينغ وعلى الذباب الأزرق وتجاهلت صديقي

قال كريم عبد السلام صديق المواطن الذي أضرم النار في جسده في المقر المركزي لحركة النهضة ما ادى الى احتراقه ان صديقه شعر بالظلم بسبب تجاهله من قبل قيادات الحركة رغم كل ما قام به من اجلها وتعرضه للسجن.وأضاف "حركة النهضة أنفقت المليارات على عقود اللوبيينغ وعلى الذباب الأزرق وعلى مقرات فخمة وعلى " القوادة وشبكة الجواسيس" وتجاهلت صديقي الذي ضحى بحياته من اجلها".وتابع المواطن " صديقي كان من بين المناضلين وقد تم التخلي عنه بطريقة فيها كثير من الغبن".وكان حريق المقر المركزي لحركة النهضة قد خلف وفاة شخص محترقا واصابة 18 شخصا، 16 منهم اصيبوا بحالة اختناق بسيط في حين تعرض شخص لحروق متفاوتة الخطورة وآخر اصيب بكسور متعددة. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.