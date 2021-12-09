وزيرة العدل تلتقي عميد و أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وعددا من رؤساء الفروع

التقت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم وفدا من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد ابراهيم بودربالة وعددا من رؤساء الفروع الجهوية، بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.



و قد تمحور اللقاء حول عدد من المسائل ذات العلاقة بالتشريع عموما وبقانون المحاماة خصوصا و بالتكوين الأساسي والمستمر للمحامين، إلى جانب عديد المسائل المتصلة بواقع العمل اليومي للمحامي بالمحاكم وما يعتريه من صعوبات .



وقد أكدت الوزيرة إيمان الوزارة بدور المحامي كشريك في إقامة العدل و أبدت حرصها على إيلاء جميع المسائل المثارة ما ينبغي من الدرس بغاية تذليل المصاعب، مشيرة الى أن الوزارة حريصة على تطوير أساليب العمل بالمحاكم بما يضفي المزيد من النجاعة فيها و ييسر أداء الخدمات بها.



