وزيرة العدل تلتقي عميد و أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وعددا من رؤساء الفروع

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 21:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
التقت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم وفدا من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد ابراهيم بودربالة وعددا من رؤساء الفروع الجهوية، بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.

و قد تمحور اللقاء حول عدد من المسائل ذات العلاقة بالتشريع عموما وبقانون المحاماة خصوصا و بالتكوين الأساسي والمستمر للمحامين، إلى جانب عديد المسائل المتصلة بواقع العمل اليومي للمحامي بالمحاكم وما يعتريه من صعوبات .

وقد أكدت الوزيرة إيمان الوزارة بدور المحامي كشريك في إقامة العدل و أبدت حرصها على إيلاء جميع المسائل المثارة ما ينبغي من الدرس بغاية تذليل المصاعب، مشيرة الى أن الوزارة حريصة على تطوير أساليب العمل بالمحاكم بما يضفي المزيد من النجاعة فيها و ييسر أداء الخدمات بها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237649



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
Babnet
12°
 Babnet14° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-816°-814°-1115°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    20291,0

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,28219 DT        1$ =2,93249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   949,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   