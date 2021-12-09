أصدر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك من أجل تهم تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص ،واحتجاز شخص دون موجب قانوني ،والتخطيط لاغتيال اشخاص وذلك على خلفية فيديو تم نشره خلال سنة 2012 ظهر فيه دمق ووفق الأبحاث يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين .
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وكان موقع نواة نشر شريط فيديو في ديسمبر 2012 يثبت تورط رجل الأعمال فتحى دمّق في التخطيط لعمليات قتل و اختطاف لرجل أعمال و شخصيات أخرى .
اقرأ أيضا: شريط فيديو ثانى يثبت تورّط رجل الأعمال فتحى دمق في التخطيط لعمليات قتل و اختطاف
وكان موقع نواة نشر شريط فيديو في ديسمبر 2012 يثبت تورط رجل الأعمال فتحى دمّق في التخطيط لعمليات قتل و اختطاف لرجل أعمال و شخصيات أخرى .
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