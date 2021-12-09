رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول ووزير المالية الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول ووزير المالية الجزائري، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس على رأس وفد وزاري هام.وأثنى رئيس الجمهورية على الطابع الاستثنائي لعلاقات الأخوة المتينة والتاريخية القائمة بين تونس والجزائر، وأكّد على ضرورة قراءة الماضي واستشراف المستقبل معا من أجل فتح آفاق واعدة للتعاون والتكامل وفق أطر وتصوّرات جديدة.وحمّل رئيس الدولة الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إبلاغ تحياته الصادقة إلى أخيه عبد المجيد تبّون معربا عن تطلّعه إلى استقباله قريبا في تونس أخا عزيزا وضيفا مبجّلا. وشدّد على إيمانه الراسخ بأن تطلعات الشعبين التونسي والجزائري لن تتحقق إلا بالعمل اليد في اليد.ومن جانبه، نقل الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون. وأضاف بأن الجزائر تتطلّع إلى مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين، وهي على يقين بأن المصير مشترك وأن العلاقات الثنائية ستشهد، مستقبلا، زخما جديدا وفق نظرة تنموية وتكاملية لمواجهات التحديات المشتركة بنفس المبادئ والاستراتيجيات.وأفاد الوزير الأول ووزير المالية الجزائري بأن زيارته تندرج في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبّون إلى تونس، وأكّد على أن الجزائر ستظلّ دوما إلى جانب تونس، وهي تتقاسم معها نفس الإرادة والعزيمة لتطوير الروابط التاريخية وتنويعها وتمتينها.