رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول ووزير المالية الجزائري

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 19:55 قراءة: 1 د, 1 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول ووزير المالية الجزائري، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس على رأس وفد وزاري هام.

وأثنى رئيس الجمهورية على الطابع الاستثنائي لعلاقات الأخوة المتينة والتاريخية القائمة بين تونس والجزائر، وأكّد على ضرورة قراءة الماضي واستشراف المستقبل معا من أجل فتح آفاق واعدة للتعاون والتكامل وفق أطر وتصوّرات جديدة.

وحمّل رئيس الدولة الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إبلاغ تحياته الصادقة إلى أخيه عبد المجيد تبّون معربا عن تطلّعه إلى استقباله قريبا في تونس أخا عزيزا وضيفا مبجّلا. وشدّد على إيمانه الراسخ بأن تطلعات الشعبين التونسي والجزائري لن تتحقق إلا بالعمل اليد في اليد.

ومن جانبه، نقل الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون. وأضاف بأن الجزائر تتطلّع إلى مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين، وهي على يقين بأن المصير مشترك وأن العلاقات الثنائية ستشهد، مستقبلا، زخما جديدا وفق نظرة تنموية وتكاملية لمواجهات التحديات المشتركة بنفس المبادئ والاستراتيجيات.

وأفاد الوزير الأول ووزير المالية الجزائري بأن زيارته تندرج في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبّون إلى تونس، وأكّد على أن الجزائر ستظلّ دوما إلى جانب تونس، وهي تتقاسم معها نفس الإرادة والعزيمة لتطوير الروابط التاريخية وتنويعها وتمتينها.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237645



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup

الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
Babnet
11°
 Babnet14° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-816°-914°-1115°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    20291,0

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,28219 DT        1$ =2,93249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   949,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   