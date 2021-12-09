الرئيس قيس سعيد: دستور 2014 لم يعد صالحا والطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة

سعيد: ''لدينا وثائق تؤكد حصول قائمات وشخص معروف على أموال أجنبية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 9 ديسمبر بقصر قرطاج، السادة العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.وبيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.وشدّد رئيس الدولة على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لاصدار قرارات يوم 17 ديسمبر ستكون بمثابة الزلزال السياسي حسب وصف بعض مسانديه الذين رجحوا ان من بين هذه القرارات حل بعض الأحزاب او اسقاط قائمات انتخابية الي جانب حل المجلس الاعلى للقضاء.و كشف رئيس الجمهورية عن وجود 3 عقود على الأقل وبالإسم وموثقة من وزارة العدل الأمريكية تؤكد ثبوت تورط بعض القائمات وشخص معروف في حصولهم على أموال اجنبية.وعبر رئيس الدولة عن شديد إستنكاره من نفي البعض لحصولهم على هذه الاموال رغم ان الوثائق امامهم.وجدد التأكيد انه بحوزته وثائق تدينهم، داعيا المحاكم التونسية الى القيام بدوها بسرعة في ترتيب النتائج القانونية التي يجب ان ترتب عن هذه التقارير .وأقاد رئيس الجمهوري أنه "ثبت لدى محكمة المحاسبات ان عدد من القائمات وشخص آخر يعرفه الجميع ولا أريد ذكر إسمه تحصلوا على أموال من الخارج وهذا موثق من قبل وزارة العدل الامريكية".