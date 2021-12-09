وزيرة العدل في زيارة فجئية لمستودع التجهيزات والأثاث الخاص بوزارة العدل ببن عروس

في إطار متابعتها لسير عمل الإدارات والمستودعات الراجعة بالنظر لوزارة العدل، قامت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم بزيارة تفقدية غير معلنة لمستودع الأثاث والتجهيزات الخاص بمعدات وزارة العدل بولاية بن عروس.وقد كان لوزيرة العدل موعدا مع العاملين في المستودع، أين أصغت لمشاغلهم وتابعت ظروف عملهم. كما عاينت وزيرة العدل طريقة خزن و حفظ المعدات من جهة و طريقة جرد ومراقبة التجهيزات المتوفرة من معدات مكتبية أو أثاث موضوع على ذمة وزارة العدل و عدد من المحاكم وأعوانها وموظفيها للقيام بوظائفهم على أحسن وجه من جهة أخرى .وأكدت وزيرة العدل بالمناسبة على ضرورة التجاوب السريع مع طلبات المحاكم وحسن توفير المعدات الضرورية لتأمين استمرارية سير العمل و اسداء الخدمات للمتقاضين، مشددة على أهمية اتباع أساليب الشفافية والوضوح والرقابة في كل ما يتعلق بالتصرف في هذه المعدات والتجهيزاتو أذنت الوزيرة بالتسريع في الإجراءات الخاصة بالأثاث الذي زال الانتفاع به مع الهياكل المعنية، كما أوصت بضرورة ضبط الأثاث الذي يكتسي قيمة تاريخية وتسليمه إلى المتحف الخاص بوزارة العدل.