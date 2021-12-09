وزيرة العدل في زيارة فجئية لمستودع التجهيزات والأثاث الخاص بوزارة العدل ببن عروس

Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 18:35 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في إطار متابعتها لسير عمل الإدارات والمستودعات الراجعة بالنظر لوزارة العدل، قامت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم بزيارة تفقدية غير معلنة لمستودع الأثاث والتجهيزات الخاص بمعدات وزارة العدل بولاية بن عروس.

وقد كان لوزيرة العدل موعدا مع العاملين في المستودع، أين أصغت لمشاغلهم وتابعت ظروف عملهم. كما عاينت وزيرة العدل طريقة خزن و حفظ المعدات من جهة و طريقة جرد ومراقبة التجهيزات المتوفرة من معدات مكتبية أو أثاث موضوع على ذمة وزارة العدل و عدد من المحاكم وأعوانها وموظفيها للقيام بوظائفهم على أحسن وجه من جهة أخرى .

وأكدت وزيرة العدل بالمناسبة على ضرورة التجاوب السريع مع طلبات المحاكم وحسن توفير المعدات الضرورية لتأمين استمرارية سير العمل و اسداء الخدمات للمتقاضين، مشددة على أهمية اتباع أساليب الشفافية والوضوح والرقابة في كل ما يتعلق بالتصرف في هذه المعدات والتجهيزاتو أذنت الوزيرة بالتسريع في الإجراءات الخاصة بالأثاث الذي زال الانتفاع به مع الهياكل المعنية، كما أوصت بضرورة ضبط الأثاث الذي يكتسي قيمة تاريخية وتسليمه إلى المتحف الخاص بوزارة العدل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237639



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Jour de repos
Arab Cup
.

الخميس 09 ديسمبر 2021 | 5 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
Babnet
11°
 Babnet14° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-916°-914°-1115°-1116°-11
  • Avoirs en devises
    20291,0

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,28219 DT        1$ =2,93249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   949,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   