كشف بعض المعطيات عن الشاب الذي قام بحرق نفسه في مقر حركة النهضة

حسب بلاغ لوزارة الدّاخلية وعلى إثر تلقي إشعار على الساعة 14:24 بنشوب حريق بمقر حزب حركة النهضة بجهة مونبليزير بالعاصمة، تمّ إعلام قاعات العمليّات بالدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والمصالح الأمنيّة المختلفة لإجراء كلّ ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحرّي أمني.



ووفق نفس البلاغ تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب الذي تمّ التّعريف بهوّيته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كعون استقبال، كما تفيد التحريات إلى أنه تمّت السّيطرة على الحريق وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصاب لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة.



وحسب شهور عيان قامت سيارة اسعاف في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، برفع جثة الهالك في الحريق (ويدعى سامي السيفي من قواعد الحركة) .



