حوار بين صحفي بالاذاعة الوطنية وصحفي بجريدة لابراس تفاعلا مع احتراق مقر النهضة: النهضة تحرقت؟ ....نزيد بيدون ايسونس؟‎‎

تداولت الخميس 9 ديسمبر، صفحات الفايسبوك، مقتطفا من حوار دار بين صحفي بجريدة لابراس وصحفي بالاذاعة الوطنية تفاعلا مع نشوب حريق في مقر حركة النهضة.
ونشر الصحفي بالاذاعة الوطنية محمد بوعود تدوينة تساءل فيها بنبرة تهكمية قائلا "النهضة تحرقت؟؟" فأجاب مراد علالة على تدوينة زميله قائلا "مازالت" ليعلق محمد بوعود قائلا "نزيد بيدون ايسونس".
واثار حوار الصحفيين موجة من الانتقادات لما وصفه النشطاء بالانحطاط الاخلاقي والقيمي وحقد اعلاميي المجاري حسب تعبيرهم.
يذكر ان حريقا هائلا اندلع بالمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير دفع بعض العاملين بالمقر وبعض قيادات الحركة بالقاء انفسهم من النوافذ هربا مو السنة اللهب عل غرار علي العريض الذي قفز من الطابق الثاني للمبنى ما استوجب نقله الي المستشفى.
كما اضطر بعض الموظفين المتواجدين بمقر الحركة للقفز من نوافذ المبنى بعد أن حاصرهم الدخان، في حين تمكنت وحدات الحماية المدنية من إجلاء بقية الموظفين العالقين داخل المبنى
ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اندلاع الحريق بالمقر المركزي لحركة النهضة، في انتظار ما سيكشف عنه البحث.
مراد علالة يعتذر
وفي حركة نبيلة اعتذر الصحفي مراد علالة من التدوينة وقال أن لا علاقة لها بالحدث وتم سحبها مضيفا "ليس من اخلاقنا التشفي والسقوط ولا طائل للصائدين في الماء العكر..مجددا السلامة والاعتذار"
ونشر الصحفي بالاذاعة الوطنية محمد بوعود تدوينة تساءل فيها بنبرة تهكمية قائلا "النهضة تحرقت؟؟" فأجاب مراد علالة على تدوينة زميله قائلا "مازالت" ليعلق محمد بوعود قائلا "نزيد بيدون ايسونس".
واثار حوار الصحفيين موجة من الانتقادات لما وصفه النشطاء بالانحطاط الاخلاقي والقيمي وحقد اعلاميي المجاري حسب تعبيرهم.
يذكر ان حريقا هائلا اندلع بالمقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير دفع بعض العاملين بالمقر وبعض قيادات الحركة بالقاء انفسهم من النوافذ هربا مو السنة اللهب عل غرار علي العريض الذي قفز من الطابق الثاني للمبنى ما استوجب نقله الي المستشفى.
كما اضطر بعض الموظفين المتواجدين بمقر الحركة للقفز من نوافذ المبنى بعد أن حاصرهم الدخان، في حين تمكنت وحدات الحماية المدنية من إجلاء بقية الموظفين العالقين داخل المبنى
ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى اندلاع الحريق بالمقر المركزي لحركة النهضة، في انتظار ما سيكشف عنه البحث.
مراد علالة يعتذر
وفي حركة نبيلة اعتذر الصحفي مراد علالة من التدوينة وقال أن لا علاقة لها بالحدث وتم سحبها مضيفا "ليس من اخلاقنا التشفي والسقوط ولا طائل للصائدين في الماء العكر..مجددا السلامة والاعتذار"
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