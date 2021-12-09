غازي الشواشي: قيس سعيد خذا فرصتو وانتهى ولا يحق له لا حل مجلس القضاء ولا حل أحزاب او اسقاط قائمات مهما كان الخصم‎‎

قال الخميس 9 ديسمبر، الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ان رئيس الجمهورية يجمع السلطات منذ 5 أشهر واخذ فرصته وانتهى وبيّن أنه غير قادر على انقاذ البلاد.وأضاف الشواشي بأن رئيس الجمهورية أثبت ان لا علاقة له بالديمقراطية باعتبار أنه اصبح يبث الفتنة ويقسّم التونسيين ويقوم بمحاكمات علنية ورفض الحوار ووضع البلاد في أزمة وعزلة تامة ومازال يبشرنا بقرارات في 17 ديسمبر.واعتبر الشواشي انه في حال كانت هذه القرارات غير دستورية وغير شرعية فانه يجب التصدي لها والوقوف ضدها.وشدد الشواشي على انه لا يحق لرئيس الجمهورية استعمال المراسيم لحل احزاب او اسقاط قائمات منبها الي ان ذلك يعتبر تدخلا سافرا في القضاء ولا يمكن قبوله مهما كان الخصم.كما أكد الشواشي على انه ليس من حق رئيس الجمهورية ايضا حل المجلس الاعلى للقضاء ولا التدخل في القضاء وهرسلته وهو سلطة قائمة الذات وليس وظيفة، داعيا الي اصلاح ومعالجة مرفق القضاء في اطار القانون.