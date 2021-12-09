هذا ما قررته النيابة في حق مندوب جهوي سابق للتربية متهم في قضية شبهات حول انتدابات

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Jeudi 09 Decembre 2021 - 15:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي باب نات اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 أنه على اثر إحالة المندوب الجهوي السابق للتربية و إطار بها على النيابة العمومية بسيدي بوزيد و هما بحالة تقديم من
أجل شبهة فساد تتعلق بانتداب عملة بأحد المدارس الابتدائية بسيدي بوزيد تم فتح بحث تحقيقي ضدهما من اجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و التدليس و مسك و استعمال مدلس .
و قد قرر قاضي التحقيق المتعهد بعد سماعهما ابقاءهما بحالة سراح على ذمة البحث في الملف .

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