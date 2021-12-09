حسام الدين الجبابلي: "عركة" تكشف استيلاء مسؤولين على إعانات من جمعية أجنبية موجّهة لعائلات معوزة"

قال الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، بأن الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس تلقت منذ سنة ونصف احالة للبحث في قضية عنف.وأضاف الجبابلي في تصريح اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 لاذاعة "موزييك أف آم'' أنه تبين اثر تقدم الأبحاث تواجد شبهة استيلاء واختلاس على اعانات قادمة من احدى الجمعيات الخيرية من دولة أجنبية موجهة لعائلات معوزة خاصة في ولاية تونس.وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني أن الحادثة انطلقت بمعركة بين شخصين وانتهت خلال تقدم الأبحاث باتهامات متبادلة في خصوص تحقيق منفعة دون وجه حق.وأضاف الجبابلي في نفس التصريح أن المنافع المثبتة في التحقيق إلى حد الآن هي 2 مليون دينار والبحث مازال متواصل أمام أنظار النيابة العمومية.وأضاف الجبابلي أنه ما يمكن تأكيده اليوم تواجد صفقة تضارب مصالح لتأثيث منازل واعانات وحقائب مدرسية وأضاحي العيد ووصولات شراء من بعض المغازات وأنه هناك عائلات انتفعت بهذه الاعانات دون وجه حق وادراج عائلات بقائمة العائلات المعوزة دون موجب حق كما تم تدليس امضاءات لعائلات لم تنتفع بهذه الاعانات كما تم انتفاع بعض الموتى بهذه المساعدات.واكد إنه تم مثول جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 وتم اصدار 3 بطاقات ايداع بالسجن في شأن 3 أشخاص والبقية في حالة سراح.